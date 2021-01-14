В Крыму скончалась одна из трех пострадавших в результате взрыва в доме

Одна из троих жертв взрыва газа в частном доме в поселке Межводное скончалась, передает Крыминформ, ссылаясь на руководителя ГСУ СК по РК и Севастополю Владимира Терентьева.

В Ялте дебошир ранил полицейского во время задержания Напомним, что инцидент произошел 9 января. В результате происшествия обрушилась кровля и стены. Пострадали три человека.

«Будет возбуждено уголовное дело, мы проверим все обстоятельства следственным путем. На предварительном этапе стало понятно, что монтирование газового оборудования производилось кустарно. Поэтому сейчас будем выяснять, какое лицо при каких обстоятельствах это все делало», – уточнил Терентьев.