В Крыму скончался первый зампредседателя Госкомитета по ценам и тарифам

На 62-м году жизни скончался первый зампредседателя Госкомитета по ценам и тарифам Крыма Юрий Новосад. Об этом сообщила пресс-секретарь ведомства Наталья Васильева на странице в Facebook.

Олег Петров назначен врио главы Минтопэнерго Крыма Причины смерти не раскрываются.

Напомним, что Юрий Новосад родился 14 марта 1960 года. В 2014 году он был назначен первым заместителем Председателя Государственного комитета по ценам и тарифам РК. В 2017 году — врио глава Госкомитета, после чего руководителем ведомства. С июня прошлого года он вновь трудился в ранге первого заместителя.