В Крыму следователь полиции признался в мошенничестве

В Крыму возбудили уголовное дело в отношении следователя ялтинского управления МВД по подозрению в покушении на мошенничество, передает пресс-служба ГСУ СК РФ по республике и Севастополю.

Крымские полицейские задержали злоумышленников, которые грабили АЗС Отмечается, что в феврале этого года следователь во время встречи с местной жительницей сообщил, что за материальное вознаграждение поможет ей получить в право собственности две квартиры в Ялте.

«При этом мужчина знал, что каким-либо образом повлиять на ситуацию у него нет возможности», – добавили в сообщении.