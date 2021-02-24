В Крыму снова сократили число коек для больных COVID-19

В Крыму сократили число мест для коронавирусных больных на 505 коек, передает Крыминформ, ссылаясь на министра здравоохранения РК Александра Остапенко.

В Севастополе COVID-19 подтвержден у 68 человек за сутки «Для лечения пациентов от новой коронавирусной инфекции и внебольничных пневмоний в стационарных условиях функционирует 2 109 коек», — уточнил он.

Министр также добавил, что Ленинская и Красногвардейская районные больницы планируют полностью прекратить прием ковидных пациентов на текущей неделе.