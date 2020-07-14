В Крыму составят реестр малых отелей

Фото: Пресс-служба министерства курортов и туризма РК

Министерство курортов и туризма РК по поручению главы Крыма составит реестр всех малых средств размещения, в том числе функционирующих на участках для индивидуального жилищного строительства. Об этом со ссылкой на министра курортов и туризма РК Вадима Волченко сообщила пресс-служба ведомства.

Волченко признал, что вопрос деятельности малых средств размещения на землях для ИЖС пока в республике не урегулирован.

— В связи с этим необходимо внесение изменений в федеральное законодательство и приведение в соответствие с ним республиканского законодательства, — пояснил министр и добавил, что его ведомство разработает соответствующие нормы вместе с Ростуризмом, Минэкономразвития, МЧС и Минстроем России.

Перед этим глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что минтуризма должно до 1 августа внести предложения для легализации крымского курортного бизнеса, что сейчас находится в «теневом» секторе экономики, и прежде всего участков под ИЖС, на территории которых работают так называемые мини-гостиницы.

— Мы понимаем, что в условиях кризиса, связанного с пандемией, многие оказались в сложной ситуации, людям необходимо работать, — отметил он. — Поэтому до конца курортного сезона их никто не будет контролировать. Однако в следующем году такой проблемы в республике быть не должно. Крым сможет активно развиваться только тогда, когда есть налогоплательщики, а органы власти создали благоприятный климат для ведения бизнеса.

Ранее глава республиканского минтуризма заявлял, что для полной легализации всех малых средств размещения в Крыму понадобится от трех до пяти лет. В Ассоциации же малых отелей Крыма отмечали, что только 20-30 процентов крымских мини-отелей и гостевых домов работают легально, имея все необходимые разрешения на ведение хозяйственной деятельности и официально трудоустраивая сотрудников.