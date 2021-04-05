В Крыму спасатели 14 часов искали потерявшихся туристов

В Крыму 14 часов длилась спасательная операция шестерых туристов, которые остались без транспорта и связи во время путешествия по горному массиву Демерджи, передает пресс-служба ГУ МЧС РФ по республике.

Три женщины потерялись в горах Крыма В сообщении сказано, что мужчина сообщил спасателям, что его родители 53 и 58 лет, отправившиеся в путешествие по Демерджи, перестали выходить на связь. Мужчина уточнил, что около 17:00 его родители выехали с площадки Стол-горы в сторону села Зелоногорское Белогорского района. По пути они подобрали еще четырех туристов.

Спасатели отправились на поиски.