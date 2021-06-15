В Крыму спасатели дважды оказали помощь травмированным в горах туристам

Спасатели Крыма дважды оказывали помощь туристам, которые получили травмы во время прогулок в горах, передает пресс-служба ГУ МЧС РФ по республике.

Туристка из Ессентуков повредила ногу на тропе Голицына в Крыму Один из инцидентов произошел в Новом Свете — женщина спускалась по тропе Голицына и повредила ногу. Сотрудники Судакского аварийно-спасательного отряда оказали пострадавшей первую помощь, а затем эвакуировали ее к автомобилю «скорой».

Еще один инцидент произошел в воскресенье на плато горы Ай-Петри. Турист из Санкт-Петербурга получил травму ноги во время спуска с плато. Спасатели при помощи альпинистского снаряжения и специальных носилок эвакуировали пострадавшего. Он был доставлен в Ливадийскую городскую больницу.