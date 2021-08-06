В Крыму спасатели МЧС расчищают территорию затопленного монастыря

Сотрудники МЧС расчищают территорию мужского монастыря Святых Косьмы и Дамиана. Его сильно затопило во время ливня и схода селя, передает пресс-служба ГУ МЧС РФ по республике.

В Алуште за прошедшие сутки выпала почти месячная норма осадков ЧП произошло 4 августа — на территорию монастыря сошел сель. Он причинил серьезный ущерб хозяйству обители и памятникам природы. Так, произошло частичное обрушение подпорной стены горной дороги, повреждена одноэтажная хозпостройка, забит грязью канал отвода дождевой воды и другое.

На данный момент вывезено 120 кубометров каменогрязевой смеси, очищено 300 квадратных метров заиленной территории, а также расчищено 15 метров канала.