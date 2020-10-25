В Крыму спасатели нашли группу потерявшихся глухонемых туристов

Спасатели эвакуировали группу глухонемых туристов преклонного возраста, потерявшихся на Таракташской туристической тропе в Ялте, сообщает ГУ МЧС России по Республике Крым.

Турист пытался назвать скалу в Крыму в честь себя и за это будет оштрафован В службу спасения 24 октября поступила информация, что 10 человек отстали от основной группы и не могут самостоятельно выйти в безопасное место. Прибыв на место, спасатели обнаружили потерявшихся туристов.

С помощью альпинистского снаряжения людей доставили к основной группе, в медицинской помощи никто не нуждался.