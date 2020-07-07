В Крыму спелеологи нашли еще две пещеры с подземными водами

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. За последние две недели в Крыму спелеологи нашли две пещеры, выходящие к подземным рекам. Об этом РИА Новости Крым рассказал глава Севастопольской ассоциации спелеологов Алексей Акимов.

Обе пещеры, пояснил спелеолог, были обнаружены на Долгоруковской яйле и являются еще не исследованными частями Красной пещеры.

«Мы занимаемся Долгоруковской уже около 5 лет. Соответственно, наша задача – открыть подземные полости, не известные еще участки Красной пещеры. Это все – части одной гидросистемы. В прошлом году мы открыли пещеру «Змеиная», ее длина 1,5 километра. Там тоже течет река. 20 июня (2020 года – ред.) мы нашли абсолютно новую пещеру и назвали ее «Хрустальный гусь». А на этих выходных мы попали в еще одну пещеру, которую назвали «Водоканал», — рассказал Акимов.

Название «Хрустальный гусь» первая находка получила из-за огромного количества натечных образований – прозрачных сталактитов и сталагмитов, которые напоминают хрустальные фигурки животных. Вторая пещера – «Водоканал» была названа так, потому что в прямом смысле слова является каналом древнего русла реки Субаткан, которая и образовала Красную пещеру.

«Древняя река через пещеру Провал текла под землей и выходила через Красную пещеру. Водоканал тоже находился в русле этой реки, и поскольку там предполагалось много воды, мы решили ее так назвать», — пояснил Акимов.

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Обе эти пещеры относятся к так называемым пещерам-источникам – водоносным полостям, в которых могут скрываться подземные реки и даже озера. Сейчас, по словам руководителя Большой севастопольской спелеосекции, члена Московского отделения РГО Анатолия Пряшникова, самая «горячая» пора для их исследования.

«Сейчас мы заканчиваем сезон с вертикальными пещерами и будем заниматься пещерами-источниками, потому что сейчас вода в них уже упала до минимума. Раньше там пройти нельзя было, приходилось нырять с аппаратурой, а сейчас можно пройти по сухому и даже без гидрокостюма, — пояснил Пряшников РИА Новости Крым. – В общем, состояние воды в пещерах-источниках дает прямую информацию о динамике изменения наполненности наших водохранилищ, потому что, собственно говоря, 90% воды попадает в них из пещер-источников».

Помимо Долгоруковской яйлы, спелеологи находят множество пещер и на Ай-Петринской яйле – это совместный проект севастопольских спелеологов с Русским географическим обществом. Так, 9 мая была открыта пещера «Тридцатка» – вертикальный колодец длиной более 100 метров.

«Мы в рамках проекта «Пещеры Ай-Петри» решили, что все находки в этом году будем называть в честь героев обороны Севастополя. Пещера «Тридцатка» названа так в честь героев 30-й береговой батареи. В этом году она пока самая крупная из наших находок. Это сплошной вертикальный колодец глубиной 105 метров. Для понимания — это высота где-то в тридцать этажей. Он достаточно сложный, камнепадный, поэтому спуск и подъем требуют внимания и навыков, — рассказал Пряшников. – Там есть интересные палеонтологические находки, но сама по себе пещера спортивная и представляет интерес только для профессионалов-спелеологов».