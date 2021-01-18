В Крыму стартовала масштабная вакцинация от COVID-19

Сюжет Ситуация с коронавирусом в Крыму

Жители Крыма могут записаться на вакцинацию от COVID-19 по месту жительства или через WhatsApp-приёмные, передает Минздрав РК.

До конца февраля Севастополь получит около 18 тыс вакцин от COVID-19 «В связи с началом масштабной вакцинации от новой коронавирусной инфекции, граждане, желающие сделать прививку, для предварительной записи могут обратиться в поликлинику по месту жительства в телефонном режиме или через WhatsApp-приёмную», – уточняется в сообщении.

Напомним, что вакцинация производится вакциной «Гам-Ковид-Вак» (бренд «Спутник V»), второй компонент вакцины вводится через 21 день.