В Крыму строитель-мошенник обманул пенсионерку и присвоил 500 тысяч рублей

Сотрудники полиции задержали в Сакском районе Крыма мужчину, который подозревается в растрате 550 тысяч рублей, принадлежавших пенсионерке, передает пресс-служба МВД по РК.

Правоохранители Крыма задержали двух похитителей денег с банковских карт Согласно информации ведомства, женщина наняла 35-летнего строителя из Евпатории для ремонта своего дома. Она несколько раз частями передавала мастеру средства, на которые они должен был приобрести стройматериалы. Однако мужчина скрылся после того, как отштукатурил одну стену.

Злоумышленник был задержан. Он признался, что взял у потерпевшей полмиллиона рублей, большую часть их из которых потратил на погашение своих долгов и личные нужды.