В Крыму судили украинского студента за создание экстремистского сообщества

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Евпаторийский городской суд вынес приговор студенту геолого-географического факультета одного из украинских вузов за создание экстремистского сообщества.

По данным пресс-службы суда, в 2018 году гражданин Украины создал в социальной сети группу, разработал устав, структуру, символику экстремистского сообщества с целью возращения Республики Крым и Севастополя под юрисдикцию Украины. Он активно вербовал ее членов из числа жителей Крымского полуострова, призывал к совершении противоправных действий.

Студент приехал в Крым в 2020 году. Тогда его и задержали сотрудники ФСБ, которые знали о его деятельности. Парень признал вину полностью, раскаялся в содеянном. Он пояснил, что преступление совершил, т.к. попал под влияние группы украинских студентов с радикально-националистическими убеждениями и пропаганды украинских СМИ, искажающих текущую ситуацию в Республике Крым. Сейчас он осознал ошибочность своих убеждений.

Суд учёл совокупность смягчающих факторов, среди которых – состояние здоровья виновного, его отношение к содеянному, раскаяние, активное содействие следствию. В итоге студенту назначили наказание – 1 год лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также на 1 год его лишил права администрировать сайты, сообщества, группы в соцсетях.