В Крыму суммарно выявлено 43 случая заражения омикрон-штаммом коронавируса

На территории Крыма суммарно выявлено 43 случая заражения омикрон-штаммом коронавируса, передают «РИА Новости (Крым)», ссылаясь на руководителя регионального Управления Роспотребнадзора Наталью Пеньковскую.

Больных «омикроном» в Крыму изолируют в боксах — Пеньковская «На территории Республики Крым зарегистрировано семь лабораторно подтвержденных случаев омикрона. В Севастополе – 36», — рассказала она.

Ранее НатальяПеньковскую сообщила, что заразившихся «омикрон-штаммом» коронавируса в Крыму будут размещать в больницах в отдельных боксах.