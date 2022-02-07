В Крыму существует опасность схода селей

В Крыму возможны сходы селей, оползней, а также возникновение паводков из-за обильного выпадения осадков. Об этом рассказал начальник Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России Максим Бедило.

В Крыму опять прогнозируется снег и дождь «В первой декаде февраля продолжится обильное выпадение осадков и, как следствие, переувлажнение почвы на территориях республик Адыгея, Крым и Краснодарского края. В связи с этим высока вероятность возникновения снего-дождевых паводков с подтоплением пониженных участков местности в 21 районе этих субъектов. Важно, что указанные обстоятельства повышают вероятность схода селей и оползней с повреждением объектов инфраструктуры в данных регионах», — уточнил он.

Также существует угроза нарушения работы систем жизнеобеспечения в связи с активной циклонической деятельностью.