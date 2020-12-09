В Крыму темпы прироста больных COVID-19 превысили средний показатель по РФ

Сюжет Ситуация с коронавирусом в Крыму

В Крыму темпы прироста больных COVID-19 превысили среднероссийский показатель, передает Крыминформ со ссылкой на руководителя регионального управления Роспотребнадзора Наталью Пеньковскую.

В Крыму за сутки зарегистрировано рекордное число новых случаев COVID-19 «Сегодня среднесуточный темп прироста за текущую неделю составляет 1,65, но по Российской Федерации в целом он составляет 1,1. По темпам прироста Республика Крым занимает четвертое место среди всех субъектов Российской Федерации», – отметила она.

Пеньковская подчеркнула, что за минувшую неделю в Крыму прирост случаев заболевания увеличился до 14%.