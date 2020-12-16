В Крыму темпы прироста COVID-19 превысили средние показатели по РФ

Сюжет Ситуация с коронавирусом в Крыму

В Крыму за последние два дня темпы суточного прироста заболеваемости COVID-19 превысили среднероссийские показатели. Об этом сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

В Крыму за сутки COVID-19 подтвержден у более чем 350 человек Она подчеркнула, что ситуация на территории РК остаётся нестабильной.

«Вторую неделю начинает наблюдаться тенденция к росту заболеваемости. За последние два дня суточные показатели заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Республике Крым превысил впервые за весь период наблюдения среднероссийский показатель», – отметила Пеньковская.