В Крыму торжественно открыли новый медцентр им. Семашко

В Крыму состоялась торжественная церемония нового многофункционального медицинского центра им. Семашко, передают «РИА Новости (Крым)».

Медцентр им. Семашко под Симферополем принял первых пациентов Мероприятие прошло под Симферополем с участием главы РК Сергея Аксенова, спикера парламента РК Владимира Константинова, директора департамента развития и проект ООО «СГМ Групп» Николая Мишина и других.

«Да, сроки были затянуты, определенные были нюансы, связанные с поставкой оборудования. Но уже на сегодняшний день больница приняла первых пациентов. Сегодня, коллеги докладывают, тут уже лечатся около 400 человек. Больница уникальная, 734 койки, компьютерные томографы, МРТ. Комплекс один из самых больших и современных на Юге РФ, а может и во всей нашей стране», — уточнил Аксенов.