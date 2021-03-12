В Крыму треть квартир покупают жители других регионов РФ

Около трети всех сделок на покупку новых квартир на полуострове оформляют россияне из других регионов, передает Крыминформ, ссылаясь на гендиректора строительной компании Олега Леухина.

В Севастополе ветерана ВОВ обманом лишили квартиры «Примерно треть покупателей – жители с «материка». В основном из Москвы, Санкт-Петербурга, северных городов, Сибири», – уточнил он.

Леухин рассказал, что быстрее остальных продается малогабаритное жилье — однокомнатные квартиры площадью около 40 квадратных метров. Также большим спросом пользуются студии.