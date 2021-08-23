В Крыму три человека пострадали в двух ДТП

В результате двух ДТП в Крыму пострадали три человека, среди которых и ребенок, передает пресс-служба ГУ МЧС РФ по республике.

Скончался мужчина, пострадавший в ДТП со «скорой» в Керчи Одно из ДТП произошло с участием авто Toyota Camry на автодороге Грушевка-Судак. Водитель не справился с управлением, выехал на обочину и врезался в дерево — в машине находились два человека. В результате ДТП 33-летняя пассажирка получила травмы и была доставлена в Судакскую больницу.

Второе ДТП произошло в поселке Почтовое Бахчисарайского района.