В Крыму три новых экотехнопарка на треть сократят объем мусора

Фото: Пресс-служба главы Республики Крым

В рамках регионального проекта «Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами» к 2024 году в Крыму планируется построить три экотехнопарка и семь мусороперегрузочных станций. Об этом на своей странице в Facebook написал глава РК Сергей Аксенов.

По его словам, предполагается, что инвесторы вложат в проект около шести миллиардов рублей. В селе Тургенево Белогорского района планируется разместить экотехнопарк для обработки, обезвреживания, утилизации и размещения твердых коммунальных отходов, еще два комплексных полигона — в Сакском и Ленинском районах. Причем, на последнем предусмотрены переработка стекла, пластика, строительного мусора (в щебень) и компостирование.

— Реализация этого проекта позволит сократить количество мусора, который сейчас захоранивается, с одного миллиона до 300 тысяч тонн в год, — подчеркнул Аксенов. — Остальная часть отходов будет утилизироваться и обрабатываться.

Глава республики также анонсировал обсуждение крымскими властями отказа от повсеместного использования крупными торговыми сетями полиэтиленовых пакетов и переход на бумажные упаковки.