В Крыму туристка травмировалась при падении параплана на Ай-Петри

Несовершеннолетняя туристка во время полета на параплане упала на плато горы Ай-Петри, передает пресс-служба СК РФ по республике и Севастополю.

В Керчи начала работу комиссия по оценке ущерба от потопа Отмечается, что владелец параплана незаконно, без соответствующих документов, оказал 16-летней туристке из Алтайского края услугу в виде полета с ним в паре на параплане. За свои услуги он запросил восемь тысяч рублей.

«Не справившись с управлением, владелец параплана допустил его падение вместе с девушкой на плато горы Ай-Петри», — уточнили в сообщении.