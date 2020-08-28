В Крыму туристы заблудились на Ай-Петри

Спасатели Крыма оказали помощь четырем туристам, которые заблудились на горе Ай-Петри накануне вечером, передает пресс-служба ГУ МЧС РФ по республике.

В Новом Свете потерялись двое детей из Новосибирска «Группа туристов во время спуска по тропе Таракташ сбилась с пути и вышла на труднопроходимый скальный участок, где дальнейшее передвижение стало невозможным», — уточнили в сообщении.

Спасатели, прибывшие на место происшествия, обнаружили туристов. С помощью альпинистского снаряжения они эвакуировали людей на плато Ай-Петри.