В Крыму в четырехметровую шахту упала женщина с ребенком

Фото: mchs.rk.gov.ru

В Крыму 13 августа на территории бывшей АЭС в четырехметровую шахту упали женщина и ребенок. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым.

Как уточнили в ведомстве, 37-летняя женщина с 5-летним ребенком гуляла в районе бывшей Крымской АЭС, осматривая здание. В итоге они оба сорвались в заброшенную шахту.

На место происшествия оперативно выехали сотрудники МЧС, пожарные города Щелкино и медики скорой помощи. Спасательная операция осложнялась тем, что в шахте практически не было света. Женщину удалось эвакуировать на носилках через дополнительный выход, обнаруженный спасателями. Мальчика же подняли с помощью трехколенной лестницы.

У пострадавшей подозревают перелом ребер, её и ребенка отвезли в Ленинскую центральную районную больницу.