В Крыму в День туризма проведут акцию «Крымский экскурсионный флешмоб»

27 сентября в рамках празднования Международного дня туризма Министерство курортов и туризма РК проводит республиканскую акцию «Крымский экскурсионный флешмоб», включающую бесплатные экскурсии в разных городах Крыма, передает пресс-служба ведомства.

Проводят ли в Крымской астрофизической обсерватории экскурсии для детей? Около 30 бесплатных экскурсий начнутся в 7 городах Крыма — в Алуште, Ялте, Судаке, Феодосии, Керчи, Евпатории и Бахчисарае. Маршруты пройдут по центральным историческим частям города.

«Цель акции — показать туристам и местным жителям привычные улицы с новой стороны и рассказать о людях, которые жили и живут в городе, создают его неповторимую атмосферу», — уточнили в сообщении.