Фото: пресс-служба УГИБДД МВД по Республике Крым

В Крыму в ДТП с КамАЗом погибла водитель иномарки. В автомобиле также находился ребенок. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Управление ГИБДД МВД по Республике Крым.

По сообщению ГИБДД, ДТП произошло 6 августа на трассе «Симферополь – Феодосия». 56-летняя женщина ехала со стороны села Насыпное в направлении Феодосии, она управляла Renault Kangoo. По неизвестным причинам водитель иномарки выехала на встречную полосу, где произошло столкновение с грузовиком. В результате аварии женщина погибла, а ребенок 2007 года рождения получил открытую черепно-мозговую травму. Известно, что водитель КамАЗа получил ушиб грудной клетки и левой стопы. Полиция проводит проверку.