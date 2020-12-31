В Крыму в канун Нового года раскрыли два жестких убийства

В канун Нового года следователи раскрыли два жестких убийства жителей Бахчисарайского района, передает пресс-служба крымского управления СК РФ.

В одной из больниц Крыма пациенты устроили дебош Выяснилось, что первое преступление произошло на почве длительного личного конфликта. Согласно информации следствия, в частном доме обнаружили тело 91-летней крымчанки без видимых признаков криминальной смерти.

«Но экспертиза показала, что пенсионерка умерла от удушения. По подозрению в убийстве задержали сына женщины. Правоохранители получили от него явку с повинной», — отметили в сообщении.