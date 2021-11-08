В Крыму в лобовом ДТП погиб человек и еще двое пострадали

В Крыму произошло ДТП, в результате которого погиб человек и двое получили травмы, передает пресс-служба регионального МЧС.

В ДТП под Алуштой пострадали пять человек Авария произошла накануне в районе села Генеральское на Южном берегу Крыма. «Лоб в лоб» столкнулись авто ВАЗ 2110 и Mercedes-Benz Vito. Удар сильно деформировал отечественный автомобиль, поэтому пострадавших деблокировали спасатели.

«В аварии пострадали три человека, они доставлены в Симферопольскую и Алуштинскую больницы. К сожалению, один погиб», — сообщили в МЧС.