В Крыму в новогодние праздники гостей будут принимать более 300 отелей

Более 300 крымских средств размещения готовы принимать туристов в регионе в период новогодних и рождественских праздников, передает пресс-служба минкурортов и туризма РК.

Аксенов заявил, что лишит отельеров господдержки за проведение корпоративов «Каждое из работающих средств размещения брало на себя юридические обязательства в 2020 году по соблюдению всех требований Роспотребнадзора», – уточнили в минкурортов.

Ранее министр курортов и туризма РК Вадим Волченко сообщил, что загрузка средств размещения в регионе увеличилась с пяти до девяти месяцев.