В Крыму в новогодние праздники отдохнуло около 240 тысяч человек

Крым в новогодние праздники посетили около 240 тысяч туристов, что на 14% больше, чем за аналогичный период 2019-2020 гг. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов на своей странице в соцсети Facebook.

Симферополь — одно из популярнейших российских авианаправлений в январе Он уточнил, что 64% туристов прибыли в регион автотранспортом через Крымский мост. Треть отдыхающих прилетели самолетами, 6% — на поездах, 1% – через границу с Украиной.

В праздники в Крыму функционировало 220 отелей и санаториев. Их средняя загрузка составила 70%, но ряд объектов был загружен на 85% и выше.