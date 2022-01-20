В Крыму в пятницу ожидаются снег и гололед — МЧС

В Крыму ожидаются снег и гололедно-изморозевые отложения в пятницу, передает пресс-служба ГУ МЧС по РК.

На дорогах Крыма и через перевалы движение осуществляется в штатном режиме «Днем 21 января в Крыму ожидается мокрый снег, снег. В южных, центральных районах и в горах сильные осадки, гололедно-изморозевые отложения. Гололедица. Усиление северо-западного ветра 17-22 м/с», – отметили в сообщении.

Сотрудники ведомства напомнили крымчанам и гостям полуострова о необходимости соблюдения правил безопасности.