В Крыму в результате ДТП погибла женщина

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В Крыму произошло ДТП, в результате которого погибла водитель авто Skoda-Fabia, передает пресс-служба ГИБДД МВД по республике.

Под Бахчисараем на обочину завалилась фура с цистерной ДТП произошло на трассе Черноморское – Евпатория накануне. За рулем автомобиля находилась женщина 1961 года рождения.

«Водитель по неустановленным причинам выехала за пределы проезжей части вправо по ходу движения, где допустила опрокидывание транспортного средства. Диагноз: смертельно травмирована», –уточнили в пресс-службе.

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