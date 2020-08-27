В Крыму в результате ДТП погибла женщина

В Крыму произошло ДТП, в результате которого погибла водитель авто Skoda-Fabia, передает пресс-служба ГИБДД МВД по республике.

Под Бахчисараем на обочину завалилась фура с цистерной ДТП произошло на трассе Черноморское – Евпатория накануне. За рулем автомобиля находилась женщина 1961 года рождения.

«Водитель по неустановленным причинам выехала за пределы проезжей части вправо по ходу движения, где допустила опрокидывание транспортного средства. Диагноз: смертельно травмирована», –уточнили в пресс-службе.