В Крыму в субботу ожидаются небольшие дожди

Небольшие дожди ожидаются в субботу в Крыму, передает Крымский гидрометцентр.

Сейчас разрешается организовывать в школах туристические походы для детей? «В выходные дни область повышенного атмосферного давления обеспечит сухую погоду, лишь ночью и утром, 24 апреля, холодный атмосферный фронт вызовет на полуострове небольшие дожди», — уточнили в сообщении.

На следующей неделе ожидаются кратковременные дожди с последующим потеплением. В последние два дня уходящего месяца температура воздуха поднимется до 20-25 градусов тепла днем.