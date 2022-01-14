В Крыму в выходные дни ожидается снег и сильный ветер

В Крыму холодный фронтальный раздел принесет минусовые температуры, сильный ветер и снег, передает Крыминформ со ссылкой на замначальника регионального гидрометцентра Татьяну Любецкую.

В Крыму ожидаются снег и гололедица в ближайшие дни Она отметила, что холодный фронтальный раздел будет проходить на территории полуострова 15 января.

«Усилится северо-западный ветер до 25 метров в секунду. Отрицательная температура будет только ночью от 0 до -5 градусов, днем 0-3 градуса тепла. Будет моросить дождь и мокрый снег. В воскресение ветер уже ослабеет, но ночью температура будет достигать -6 градусов, днем будет колебаться от -2 до 3 градусов тепла, временами может идти небольшой снег», – рассказала Любецкая.