В Крыму вновь выплатят субсидии пострадавшим от COVID-19 предприятиям

Власти Крыма начнут снова выплачивать субсидии компаниям и ИП, которые пострадали из-за ограничений, веденных в период пандемии. Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов на своей странице в соцсети Facebook.

Крыму выделят средства на выплаты не работавшим из-за COVID-19 компаниям Он подчеркнул, что прием заявок на получение региональной субсидии открывается 1 февраля. Подать заявку можно до 31 марта этого года.

«Бизнес сможет получить поддержку в размере 12 130 рублей на каждого работника за каждый месяц с июня по декабрь 2020 года», – написал он.