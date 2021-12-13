В Крыму во время матча умер хоккеист-любитель

Во время матча скончался игрок хоккейной команды «Сарматы» Александр Фролов. Такую информацию опубликовали на сайте Ночной хоккейной лиги РК.

Любителю-спортсмену 63 лет стало плохо после игровой смены, когда он вернулся на скамейку запасных.

«Медики скорой помощи, дежурившие во время проведения матча, сразу приступили к оказанию первой помощи. Товарищи по команде и неравнодушные зрители перенесли Александра в машину скорой. По дороге в реанимацию Александр Фролов скончался», — говорится в сообщении.