В Крыму водитель иномарки чудом выжил после столкновения с грузовиком

В Крыму правоохранители проводят проверку по факту ДТП с участием легкового авто и грузовика с песком, передает пресс-служба МВД по республике.

На западе Крыма в ДТП погиб водитель иномарки Авария произошла в Черноморском районе полуострова. Согласно предварительным данным на автодороге Евпатория – Черноморское, водитель автомобиля Peugeot, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения. Там он допустил столкновение с грузовым авто, в результате чего грузовик опрокинулся.

В сообщении сказано, что пострадал водитель авто Peugeot. Он был доставлен в ближайшее медицинское учреждение для оказания помощи.