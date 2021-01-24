В Крыму водитель легковушки вылетел с дороги и насмерть сбил пешехода

Пешеход погиб в ДТП в Красногвардейском районе Крыма.

Как сообщает МВД по Республике Крым, смертельная авария произошла 18 января около 10.00. По предварительной информации полиции, водитель автомобиля УАЗ-3163, двигаясь по автодороге вблизи села Полтавка в сторону Симферополя, не выбрал безопасную скорость движения, не учёл дорожные и метеорологические условия и допустил выезд за пределы проезжей.

«Там он совершил наезд на человека, который стоял на обочине рядом со своим грузовым автомобилем ЗИЛ. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался до приезда скорой помощи», – уточнили в МВД.