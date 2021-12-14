В Крыму водитель попавшего в ДТП авто погиб под колесами другой машины

В Симферопольском районе Крыма произошло ДТП, в результате которого автомобили-участники получили технические повреждения. Во время разбирательства водителя одной из машин сбил другой автомобиль и тот скончался, передает пресс-служба УГИБДД МВД по РК.

ДТП с участием легкого авто и маршрутки произошло в Симферополе Авария произошла во вторник утром в районе села Левадки с участием авто Suzuki и Haval. После столкновения водитель автомобиля Haval пошел к автомобилю второго участника аварии.

«По возвращении к своему транспортному средству, при следовании по проезжей части, на него был совершен наезд водителем автомобиля Opel Kadett. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался в медицинском учреждении», – сообщили в ГИБДД.