В Крыму водителя деблокировали из авто после столкновения с деревом

В Крыму водитель не справился с управлением и допустил столкновение авто с деревом, передает пресс-служба ГУ МЧС РФ по республике.

В Крыму пожилой мотоциклист погиб под колесами иномарки Авария произошла в понедельник рано утром на дороге Нижнегорский – Белогорск около села Садовое.

«Водитель автомобиля «ВАЗ-21112» не справился с управлением и допустил выезд за пределы проезжей части дороги, где совершил столкновение с деревом. В результате происшествия водитель оказался зажат в автомобиле», — уточнили в сообщении.