В Крыму водителя иномарки зажало в салоне во время ДТП

Водителя иномарки зажало в салоне во время ДТП в Крыму.

Как сообщает МЧС по Республики Крым, авария произошла утром 17 января в Красногвардейском районе. На место ДТП приехал пожарно-спасательный отряд. Оказалось, что произошло лобовое столкновение Deo Lanos и ВАЗ 2110. В результате аварии водителя иномарки зажало в деформированном автомобиле.

Спасатели с помощью шанцевого инструмента смогли достать мужчину. Пострадавших в ДТП госпитализировали.

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