В Крыму вор украл у казака сувенирную шашку стоимость 30 тысяч рублей

Крымчанин украл дорогостоящую сувенирную казацкую шашку в Красноперекопске, передает пресс-служба МВД по республике.

В Крыму арестовали подозреваемого в краже 40 млн рублей В правоохранительные органы обратился 63-летний мужчина, член казачьего общества, пострадавший от неправомерных действий другого гражданина. Он сообщил, что неизвестный похитил у него сувенирную шашку стоимостью 30 тысяч рублей. Оружие было изготовлено на заказ в Адыгее.

Виновный, 31-летний местный житель, был задержан. Он признал свою вину.