В Крыму вора ювелирных изделий приговорили к 7,5 годам колонии

Крымчанин, ограбивший ювелирные магазины на общую сумму более 900 тысяч рублей, приговорен к 7,5 годам лишения свободы, передает пресс-служба прокуратуры РК.

Крымчанин с игрушечным пистолетом грабил магазины с ювелирными изделиями Мужчина совершил одно из преступлений осенью 2016 года, а второе — в декабре 2017 года. В первом случае он похитил ювелирные изделия на общую сумму 527 тысяч рублей, использовав пластмассовый пистолет, внешне схожий с боевым. В декабре 2017 года аналогичным образом мужчина завладел ювелирными изделиями на общую сумму 383 тысячи рублей.

«Суд признал подсудимого виновным в совершении инкриминируемых преступлений, назначив окончательное наказание в виде 7,5 лет лишения свободы», – уточнили в сообщении.