В Крыму восстановлена работа валидаторов в общественном транспорте

В Крыму объяснили, почему в троллейбусах и автобусах полуострова временно не работали валидаторы, передают «РИА Новости (Крым)», ссылаясь на источник.

В Крыму в общественном транспорте перестала работать система валидаторов Оказалось, что временные неудобства были связаны с плановым обновлением программы.

«Валидатор, как и любой гаджет, работает с помощью программы. Оператор решил обновить данную программу, учитывая предложения и претензии перевозчиков, и запустил обновление с вечера вчерашнего дня. Планировалось, что до утра все завершится, однако произошла небольшая задержка», — уточнил источник.