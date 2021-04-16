В Крыму возбудили дело из-за вырубки деревьев в Форосском парке

В Крыму возбудили уголовное дело по факту уничтожения зеленых насаждений в Форосском парке, передает Крыминформ, ссылаясь на замглавы министерства экологии и природных ресурсов Аллу Архангельскую.

Власти РФ обсудят с руководством Крыма застройку Форосского парка — Песков «По состоянию на 15 апреля составлено министерством девять протоколов об админправонарушениях, вынесено шесть постановлений о назначении административного наказания. Также продолжается проведение пяти административных расследований и в марте уже возбуждено одно уголовное дело следственным управлением МВД по Республике Крым по фактам незаконного уничтожения зелёных насаждений», – рассказала Архангельская.

Напомним, что компенсационная высадка деревьев в Форосском парке начнется осенью этого года.