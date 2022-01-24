В Крыму возбудили дело по факту ложных сообщений о «минировании» школ

Уголовное дело по факту ложных сообщений о «минировании» учебных заведений возбуждено в Крыму и Севастополе, передает пресс-служба ГСУ СК по РК и Севастополю.

Во все школы Алушты поступило сообщение о минировании «Возбуждено и расследуется уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения о готовящихся взрывах, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий из хулиганских побуждений в отношении объектов социальной инфраструктуры в целях дестабилизации деятельности органов власти», – сказано в тексте.

Напомним, что в пятницу глава Крыма Сергей Аксенов распорядился отменить занятия в ряде регионов РК из-за массовых сообщений о минировании школ.