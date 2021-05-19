В Крыму возбудили дело по факту продажи фальшивых миграционных карт

Крымские пограничники возбудили уголовное дело в отношении россиянки, которая изготавливала и продавала поддельные миграционные карты, переделает пресс-служба Погрануправления ФСБ РФ по республике.

На востоке Крыма пограничники возбудили восемь админдел за вылов рыбы Согласно данным ведомства, женщина с целью незаконного личного обогащения сбывала незаполненные миграционные карты с оттиском даташтампа, якобы проставленного на одном из КПП на российско-украинской границе.

Приобрести такие документы иностранные граждане могли за 5500 рублей.