В Крыму возбудили дело против местного жителя из-за нападения на журналиста

Житель поселка Гаспра напал на оператора телерадиокомпании «Крым» во время съемок сюжета о вырубке леса в Ялтинском заповеднике. Возбуждено уголовное дело, передает пресс-служба ГСУ СК РФ по республике.

Следователи подозревают 54-летнего крымчанина в воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста.

«26 октября 2020 года следственным отделом по Ялте была оперативно организована процессуальная проверка. В рамках проверки проводилась судебно-медицинская экспертиза, устанавливалась законность действий представителей СМИ и гражданина, с привлечением геодезиста изучалась принадлежность территории, на которой случилось происшествие, чтобы выяснить, частный ли там участок или заповедная зона», — уточнили в сообщении.