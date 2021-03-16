В Крыму возбудили уголовное дело за незаконную добычу камбалы-калкана

В отношении рыбаков, которые промышляли незаконной добычей камбалы-калкана в поселке Черноморское, возбудили уголовное дело, передает пресс-служба Погрануправления ФСБ РФ по республике.

В Крыму задержали рыбаков с незаконным уловом Группу рыбаков задержали на одном из причалов в поселке в январе. Незаконный улов, состоящий из трех десятков камбалы-калкана, был обнаружен, когда сотрудники погранслужбы остановили автомобиль для досмотра.

Оказалось, что мужчины работали на частного предпринимателя, занятого в сфере рыболовства.