В Крыму возбудили уголовное дело за незаконную очистку русла реки Салгир

В Крыму возбудили уголовное дело по факту нарушения правил охраны водных биоресурсов при расчистке русла реки Салгир в Симферополе в 2019 году, передает пресс-служба региональной прокуратуры.

Подрядчик рассказал, когда будет окончен ремонт набережной Салгира «Подрядчиком не было получено заключение в территориальных органах Федерального агентства по рыболовству о согласовании осуществления деятельности, которая может оказать воздействие на водные биологические ресурсы и среду их обитания. В проектной документации осуществление мер по сохранению биоресурсов и среды их обитания не предусмотрено», – уточнили в сообщении.

Согласна данным проверки, расчистка русла реки повлекла гибель бентосных и планктонных организмов в результате разработки донных отложений Салгира. Это нанесло ущерб на более чем 460 тысяч рублей.